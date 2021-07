FAVARA – RIFIUTI IN FIAMME –DANNEGGIATO EDIFICIO STORICO.

I Carabinieri della Tenenza di Favara la scorsa sera dell’08 luglio sono intervenuti in P.zza Cavour per un incendio propagatosi su di un grosso cumulo di rifiuti che si trovava abbandonato in strada. Le fiamme hanno interessato l’adiacente palazzo “Federichello”, un immobile del 1700 di interesse storico. La struttura ha riportato danni alla facciata esterna e ai due portoni di legno di pregevole fattura. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco. I Militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili che hanno innescato l’incendio dei rifiuti.