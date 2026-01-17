Favara. Rifiuti, la III Commissione convoca Sindaco e Assessore: confronto sul nuovo piano CONAI

La III Commissione consiliare accende i riflettori sul futuro del servizio di raccolta dei rifiuti.

Con una nota inviata alla redazione, i componenti della Commissione — il presidente Onofrio Nipo, il vicepresidente Salvatore Bellavia, e i consiglieri Vullo Antonio Pio, Salvatore Montaperto, Antonio Cipolla, Miriam Indelicato e Gerlando Nobile — informano la cittadinanza di aver invitato il Sindaco, l’Assessore al ramo e i dirigenti degli uffici competenti a una prossima seduta dedicata a un tema centrale per la città: la gestione dei rifiuti.

Di seguito la nota integrale: “La III Commissione consiliare informa la cittadinanza di aver invitato il Sindaco, l’Assessore al ramo e degli uffici competenti per una prossima seduta di Commissione dedicata al futuro del servizio di raccolta dei rifiuti.

La decisione nasce a seguito di interlocuzioni informali che hanno consentito di apprendere dell’avvenuta trasmissione, nel mese di dicembre, del piano industriale redatto dal CONAI, documento strategico per la riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.

La Commissione ritiene pertanto necessario avviare un confronto istituzionale finalizzato allo studio del piano e alla predisposizione del nuovo capitolato d’appalto, anche alla luce della proroga in essere del servizio, in scadenza nel mese di agosto. È fondamentale accelerare i tempi per evitare ulteriori proroghe e garantire efficienza e continuità.

Sul tema interviene il vicepresidente della III Commissione, Bellavia, sottolineando come il nuovo appalto possa rappresentare un’importante occasione per valutare una riduzione dei costi del servizio, oggi particolarmente gravosi per le famiglie.

La Commissione ribadisce infine il proprio impegno a operare con responsabilità e trasparenza, nell’interesse esclusivo della collettività e della tutela ambientale.”





