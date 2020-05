Favara. Riparte domani mattina il mercatino agricolo a km 0

Allentati i limiti nella mobilità urbana, riparte domani il mercatino dei produttori agricoli a km 0 che, come al solito, si svolgerà in piazza Cavour. Lo ha disposto il sindaco Anna Alba con sua ordinanza nella quale si impone ai commercianti di disporre le bancarelle ad una distanza non inferiore a tre metri e di munirle di opportuni separatori. Gli addetti alla vendita dovranno indossare guanti e mascherine e non potranno essere più di due dietro al bancone. Gli avventori dovranno sempre rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro e dovranno essere forniti di guanti usa e getta oltre che di mascherina.