Favara: ripristini definitivi dopo i lavori del metano, il sindaco Palumbo annuncia il completamento di via Roma

La città di Favara compie un passo avanti nella riqualificazione urbana grazie agli interventi di ripristino delle strade interessate dalla posa della rete del metano. Il sindaco Antonio Palumbo, attraverso un post pubblicato su Facebook, ha annunciato che la società Italgas, su indicazione dell’amministrazione comunale, sta procedendo con i ripristini definitivi delle strade coinvolte nei lavori. “Ieri è toccato a via Roma, una delle arterie principali della città che, dopo tanti anni, è stata completamente riasfaltata” ha scritto il primo cittadino. Questo intervento è frutto dell’accordo stipulato dall’attuale amministrazione con Italgas, che ha permesso di ottenere il rifacimento dell’intera carreggiata e non solo della fascia di un metro precedentemente prevista. “Si tratta di una opportunità che abbiamo colto nel solo interesse dei favaresi di avere una città più sicura, in attesa delle somme necessarie per intervenire con fondi comunali”, ha sottolineato Palumbo, respingendo al contempo le critiche e le polemiche politiche sorte attorno all’argomento. Nel frattempo, per affrontare le criticità della viabilità cittadina, l’amministrazione sta procedendo con la riparazione delle buche più profonde tramite interventi provvisori eseguiti dagli operai comunali. “Si tratta di lavori in economia per eliminare i pericoli, in attesa che si possa procedere alla bitumatura completa”, ha precisato il sindaco.