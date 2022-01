Favara. Ripulito lo spazio antistante dell’impianto sportivo di C/da Pioppo

Dopo il sopralluogo dei componenti della V Commissione presso i due impianti sportivi di C/da Pioppo, il Comune di Favara ha previsto la pulizia di quella zona. Come potete vedere nelle foto in allegato, l’area era invasa da rifiuti di ogni tipo.

“Ringrazio l’assessore al ramo Lillo Attardo per il lavoro svolto questa mattina, per aver pulito lo spazio antistante della piscina comunale – spiega l’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla” –: quell’area purtroppo, era stata presa di mira dalla precedente amministrazione come punto di stoccaggio temporaneo per i rifiuti indifferenziati.

“Nell’attesa che vengano individuati, – continua Angelo Airò Farulla – con la collaborazione della commissione consiliare ambiente, i diversi punti di stoccaggio previsti nel bando di gara del 2019, vigileremo sul conferimento e sulla pulizia del luogo”.

“Inoltre – aggiunge – siamo a lavoro ci dice l’assessore allo sport, per far ritornare quel luogo il fiore all’occhiello della nostra città attraverso la ricerca di fondi comunitari”.