Favara. Riscaldamenti nelle scuole di pertinenza comunale: tutto pronto

L’Amministrazione, grazie al lavoro degli assessori Emanuele Schembri e Antonio Liotta (lavori pubblici e istruzione) garantirà il pieno funzionamento delle caldaie presenti all’interno degli istituti scolastici che sono state già verificate e predisposte per l’accensione. Gli Istituti, in questi prossimi giorni, dopo il sollecito di invio delle documentazioni contabili che porteranno al completamento delle procedure burocratiche, riceveranno i mandati di pagamento utili a garantire la copertura economica necessaria per l’acquisto del carburante.

In questo modo l’Amministrazione consentirà un avvio tempestivo del servizio, che per legge parte in Sicilia da domani, 1 dicembre.