Favara rischia di perdere importanti opere: duri attacchi dai capigruppo di Alleanza Verdi-Sinistra e PD

In questo comunicato stampa inviato in redazione, i capigruppo consiliari di Alleanza Verdi-Sinistra e Partito Democratico, Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia, esprimono il loro rammarico per la conclusione dei lavori consiliari, puntando il dito contro una parte dell’opposizione che, a loro dire, starebbe ostacolando il progresso della città per mere ragioni politiche. Il fulcro della critica riguarda la possibilità che Favara possa perdere opportunità fondamentali, come la costruzione di un nuovo asilo nido e una nuova fermata ferroviaria, progetti considerati essenziali per il miglioramento delle infrastrutture cittadine. La situazione è ulteriormente aggravata, secondo i consiglieri, dalle assenze reiterate del Presidente del Consiglio comunale, una figura istituzionale di primaria importanza che dovrebbe garantire il corretto funzionamento dell’organo. Nonostante le difficoltà, Cucchiara e Bellavia esprimono soddisfazione per alcune conquiste, come l’approvazione della mozione sulla crisi idrica e la modifica del regolamento di polizia mortuaria. Infine, il comunicato si conclude con un appello a un confronto politico più serio e rispettoso, auspicando un cambiamento di rotta da parte dei colleghi dell’opposizione, affinché si possa tornare a lavorare per il bene della città.

Di seguito, il comunicato integrale: I capigruppo consiliari di Alleanza Verdi-Sinistra e Partito Democratico, rispettivamente Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia esprimono profonda delusione per come si sono conclusi i lavori consiliari. La parte più irresponsabile dell’opposizione, pur di boicottare il lavoro profuso dall’amministrazione, è disposta anche a danneggiare la città. Nei fatti, Favara rischia seriamente di perdere la costruzione di un nuovo asilo nido in via Chirico – Favara Ovest e la realizzazione di una nuova fermata ferroviaria in zona San Michele dove insiste il nostro presidio ospedaliero più vicino. Inoltre, dispiace segnalare le reiterate assenze, in seconda convocazione, del Presidente del Consiglio comunale, seconda carica della città che, proprio per l’importante funzione che riveste, dovrebbe assicurare una presenza costante. Infine, esprimiamo soddisfazione per l’approvazione della nostra mozione avente come oggetto “proposte per la gestione della fase emergenziale e pianificazione per il superamento della crisi idrica”e della modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria e l’attività funebre. Auspichiamo che i colleghi si ravvedano, che chiedano scusa alla città per il mancato espletamento della loro funzione e che si ritorni a fare politica confrontandoci sui temi, anche in modo duro, ma nel rispetto delle parti.