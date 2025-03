Favara. “Riscopriamo le Pigotte”: tradizione e creatività con materiali di recupero con gli studenti dell’I.C. “V. Brancati” del Plesso Manzoni

Al Plesso Manzoni dell’I.C “V. Brancati” di Favara il recupero, il riciclo e il riuso dei materiali già utilizzati al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, parte già fin dalla scuola dell’infanzia. Infatti, i piccolissimi studenti dell’istituto comprensivo, attraverso attività laboratoriali hanno scoperto come è possibile ridare vita ad oggetti di uso quotidiano ma non più utilizzati, creando le Pigotte, le famose bambole di pezza ideata nel 1988 da Jo Garceau del Comitato Provinciale UNICEF di Milano, diventata poi – nel 1999 – bambola ufficiale dell’UNICEF Italia.

Dall’idea e dal progetto messo in atto dall’instancabile maestra Mariella Sorce, coadiuvata dalle maestre Rosanna Pullara e Angelisa Mossuto, sono “nate” le variegate bambole pigotte. 30 bambole per un viaggio intorno al mondo dove ognuna, unica ed inimitabile, rappresenta una nazione o un continente. Ma lo spirito della pigotta è quello di regalare un sorriso in più a chi ne ha bisogno. Infatti, con il contributo raccolto -versando una cifra simbolica- questa verrà data all’Anffas di Favara.

“I bambini- ci racconta la maestra Mariella Sorce– si sono molto divertiti. Con la nostra supervisione, hanno potuto vedere come vecchi vestiti, stoffe, bottoni, gomitoli di lana etc, sono stati utilizzati in modo diverso ed alterativo rispetto al tradizionale utilizzo. Insomma con questo laboratorio creativo- conclude la maestra Sorce- hanno imparato giocando”.

Pieno apprezzamento anche da parte della Dirigente Scolastica prof.ssa Carmelina Broccia la quale si è dichiarata molto soddisfatta. “L’iniziativa portata avanti dalle instancabili maestre- afferma la Dirigente dell’I.C “Brancati”– è importante poiché hanno guidato con passione e dedizione i piccoli alunni, aiutandoli a capire e comprendere – conclude- l’importanza della solidarietà e della collaborazione”.

Presenti anche, guidati dai loro maestri e professori- tutti gli studenti del plesso Manzoni dell’I.C. “Brancati” , vivendo la scuola come luogo di condivisione, partecipazione e lavoro di squadra.

Infine, la mostra delle bambole Pigotte è visitabile dal lunedì 31 marzo a mercoledi 2 aprile.