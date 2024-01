Favara. Risplende la notte di capodanno in piazza Cavour grazie a Silvia Mezzanotte, Tania e Dj Ross

Piazza Cavour ha brillato di luce e allegria durante la straordinaria festa di Capodanno 2024. La piazza, animata da un’energia contagiosa, ha accolto con entusiasmo una folla festante che ha celebrato fino alle ore più tarde, regalandosi un’esperienza indimenticabile.



La serata è stata inaugurata intorno alle 11:30 con il coinvolgente DJ set di Marco Five, accompagnato dai saluti istituzionali del sindaco Antonio Palumbo, dell’assessore comunale Angelo Airò Farulla e del Comitato San Giuseppe, organizzatore dell’evento. Aspettando il 2024, la piazza si è riunita per brindare al nuovo anno in arrivo. La straordinaria performance della talentuosa cantante Silvia Mezzanotte ha incantato il pubblico con i brani iconici dei Matia Bazar, creando un’atmosfera magica che ha anticipato una notte di musica straordinaria.



In un momento carico di emozioni, prima dell’esibizione di Dj Ross, è stata invitata sul palco la talentuosa cantante Tania Vinciguerra, che ha presentato il suo ultimo brano, “Tra le nuvole”, aprendo le porte all’ospite speciale. La sua voce potente e la melodia avvolgente hanno catturato l’attenzione di tutti, regalando al pubblico un’esperienza unica.



A chiudere la serata con maestria è stato il celebre Dj Ross, trasformando Piazza Cavour in una vibrante pista da ballo a cielo aperto. Con la sua abilità nel mixare e la selezione di brani coinvolgenti, ha portato l’energia della festa a livelli stratosferici, facendo danzare e sorridere tutti i presenti. La conduzione della serata è stata affidata con maestria a Maurizio Fallea e Maria Giannone, che hanno gestito l’evento con professionalità.



Il Capodanno in Piazza Cavour a Favara si è rivelato un successo travolgente, combinando la magia della musica con la gioia della festa. Gli spettatori hanno salutato il nuovo anno in modo indimenticabile, portando con sé la speranza di conservare nei loro ricordi questa notte di celebrazione e intrattenimento straordinario.