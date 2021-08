Favara. Ritrovato l’anziano 80enne scomparso. Finalmente una storia con un lieto fine.

Giuseppe Scordino, l’anziano scomparso a Favara tre giorni addietro è stato ritrovato. L’80enne è stato ritrovato in Germania.

L’uomo dopo essere stato individuato dai parenti, è stato subito segnalato alla locale tenenza di via Olanda in buone condizioni di salute.

L’80enne si era allontanato dalla sua abitazione del quartiere Luna martedì per una passeggiata, ma poi se ne erano perse le tracce. A far scattare l’allarme il figlio che ha avvertito le forze dell’ordine. Fin da subito è partita la caccia all’uomo conclusasi oggi venerdì 13. Finalmente una storia con un lieto fine.