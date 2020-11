Favara. Rosalia Sgarito, coordinatrice provinciale per le politiche sociali di FdI, dona 300 mascherine alla Misericordia

Questa mattina, sabato 21 novembre, Rosalia Sgarito in qualità di Coordinatrice provinciale per le politiche sociali e dei minori di Fratelli d’Italia, ha voluto donare 300 mascherine ai volontari della Misericordia di Favara.

“Il mio è stato un gesto di solidarietà nei confronti di coloro i quali, in questo periodo di Covid 19, sono stati e sono ancora oggi, in prima linea”. Le mascherine, protezione imprescindibile nel limitare il contagio da coronavirus, sono state affidate a Giuseppe Castronovo e ad un gruppo di volontari. Rosalia Sgarito, negli anni, anche in qualità di presidente dell’associazione “Bimbi Felici”, ha dimostrato sensibilità e gesti come il suo, sono importanti per la comunità favarese.