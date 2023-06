Favara. Sabato 1 luglio presso Farm Cultural Park, si presenta il romanzo “Il peso del dubbio” di Federico Li Calzi

Ed anche d’estate si parla di letteratura. Ed è questa la mission che da diversi anni caratterizza la manifestazione “Incontri d’autore”, organizzata dalla casa editrice Medinova. Il prossimo interessante appuntamento sarà sabato 1 luglio alle ore 18.30, con la presentazione dell’ultimo lavoro narrativo di Federico Li Calzi, dal titolo “Il peso del dubbio”. All’interno del variopinto Cortile Bentivegna di Favara, Federico Li Calzi dialogherà con i tanti amici presenti. L’incontro che vede il patrocinio della Pro Loco Castello- oltre che dalla già menzionata Medinova- di Farm Cultural Park e avrà relatori di spessore. A portare i saluti, il Presidente della Pro Loco Castello Antonio Moscato. A seguire, gli interventi di Antonio Liotta, Angelo Vita, Virginia Milano e dello scrittore Federico Li Calzi. Il tutto, arricchito dalle letture curate da Ignazio Enrico Marchese e Sara Chianetta.

“Il peso del dubbio”- come si può leggere nella presentazione “ha al centro un tema di grande interesse sociale e culturale: la relazione tra amore e potere e quanto la dimensione affettiva della vita possa convivere con l’ambizione e i prezzi del potere. Il romanzo si sviluppa in un lungo arco di vita del personaggio Giulio che perde sempre più il rapporto con moglie, figlio, famiglia in parallelo alle sempre maggiori responsabilità di cariche e potere politico raggiunti”.

Dunque, appuntamento sabato 1 luglio dalle ore 18.30, per dialogare con lo scrittore e conoscere meglio la sua prolifera produzione letteraria.