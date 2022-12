Favara. Sabato 3 dicembre presso l’I.C “G. Guarino”, il convegno “I diritti delle persone con disabilità: dalla Convenzione Onu al Progetto individuale ai sensi dell’art. 14 della l. n. 328/00”

Si terrà domani, sabato 3 Dicembre dalle 11:00 alle 16:30, il Convegno “I diritti delle persone con disabilità: dalla Convenzione Onu al Progetto individuale ai sensi dell’art. 14 della l. n. 328/00”.

L’evento, in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali che si terrà presso l’ I.C. Gaetano Guarino in Via Capitano Emanuele Basile snc a Favara e- come riportato dalla nota stampa- si preannuncia dall’alto valore formativo.

Interverranno: la Professoressa Gabriella Bruccoleri (preside dell’I.C. Guarino) per parlare di inclusione scolastica, il Professor Presti (presidente SIACSA e docente universitario) che racconterà di ciò che la sua esperienza con le persone con disabilità gli ha insegnato, Antonio Costanza (Vicepresidente di Anffas Sicilia) che approfondirà il tema della Convenzione Onu, Alessia Gatto e Maria Paola Giardina (legali di Anffas Nazionale e Anffas Sicilia) che si addentreranno negli aspetti normativi e procedurali del progetto individuale ex art. 14 come diritto esigibile.

Questi solo alcuni degli interventi in programma; parleranno anche il Presidente di Anffas Sicilia, Giuseppe Giardina, che aprirà i lavori insieme alla Professoressa Gabriella Bruccoleri; l’assistente sociale di Anffas Sicilia, il Dott. Pazienza; Roberto Speziale, Presidente di Anffas Nazionale; avrà luogo la presentazione di Vannini Editoria Scientifica ed ascolteremo infine alcune concrete testimonianze sul “Dopo di Noi”; normativa importantissima ma che fatica a decollare.

“Data la centralità del tema trattato nelle politiche per la disabilità- come evidenziato nel comunicato redatto dagli organizzatori- ci auguriamo nella partecipazione di quanti più addetti ai lavori, cogliamo anche l’occasione per ringraziare non solo i relatori ma anche il l’I.C. Guarino, il Comune di Favara, la Regione, Anffas Sicilia e Nazionale per il patrocinio all’evento. In particolare ci preme ringraziare la professoressa Bruccoleri che ci ha permesso di tenere il Convegno nel suo pregiatissimo istituto; si tratta infatti di un CTS, che rappresenta un esempio di prassi virtuosa in tema di inclusione scolastica”.

Per maggiori dettagli i Contatti di Anffas Sicilia: info@anffasicilia.net – Tel. 0931/572973 – cell. 329/3450972