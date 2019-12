Favara. Sabato presso il Castello Chiaramonte il convegno: “La Sicilia che vogliamo”

Sabato 21 dicembre alle ore 16.00 presso il Castello Chiaramontano di Favara, si svolgerà il convegno “Con lo sguardo rivolto al Futuro: La Sicilia che vogliamo”.

Organizzato dall’associazione culturale Sicilia Unita, i cui membri si battono costantemente per il territorio, il convegno ha scopo di tracciare una rotta per cambiare in meglio la nostra amata Terra, La Sicilia.

Interverranno all’evento, il Dott. Antonio Piazza – Presidente Associazione Culturale Sicilia Unita, l’On. Raffaele Stancanelli – Europarlamentare Fratelli d’Italia, l’On. Giampiero Cannella – Coordinatore Regionale Sicilia Occ. Fratelli d’Italia, il Sen. Giuseppe Marinello – Già Presidente della Commissione Ambiente del Senato della Repubblica, Davide Lercara – Segretario Regionale Conf.A.S.I. – Sicilia, Calogero Sardo – Vicepresidente di Confcooperative Sicilia, la Dott.ssa Anna Alba – Sindaco del Comune di Favara, l’On. Giovanni Di Caro – Deputato Regionale Movimento 5 Stelle, il Dott. Antonello Pace – Direttore Sicilialive24, il Dott. Ignazio Gattuso – Dirigente Provinciale Diventerà Bellissima e il Dott. Giovanni Tarantino – Dirigente Regionale Forza Italia Giovani.