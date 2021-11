Favara. Scavalca la recensione della caserma: Arrestato

Nella serata di ieri -29 novembre- i Carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato un giovane di 23 anni originario di Partinico, con precedenti di polizia, che ha scavalcato la recinzione del muro di cinta dello stabile che ospita la caserma. Il giovane, che è stato notato tramite il sistema di video-sorveglianza, è stato immediatamente bloccato dai militari presenti, dopo una breve colluttazione senza particolari conseguenze. È stata danneggiata lievemente anche la porta d’ingresso che dà accesso agli uffici. Il ragazzo, che si trovava collocato in una comunità di Favara, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida e della celebrazione del rito direttissimo. E’ accusato di minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento ed introduzione clandestina in luogo militare. Al momento si sconoscono le motivazioni che hanno indotto il giovane ad introdursi in questo modo all’interno della caserma di Favara.