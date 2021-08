Favara. Scontro frontale in C.so Vitt. Veneto tra due auto: feriti cinque ragazzi tra cui una grave (Video)

Grave incidente stradale questa notte intorno alle 2:30 in corso Vittorio Veneto a Favara. Un scontro frontale tra due autovetture che ha provocato un boato non indifferente al tal punto di svegliare l’intero quartiere. Cinque le persone coinvolte di cui tre a bordo di una WV Golf e due su un Lancia Y. A subire le conseguenze più gravi i due giovani a bordo della Ypsilon trasportati presso l’Ospedali di Agrigento. Al momento le cause dell’incidente sono tutte da chiarire: l’impatto è avvenuto frontalmente, in un tratto dove la strada presenta due corsie (una per ogni senso di marcia) e dove vige il divieto di sorpasso. Una delle due è però finita, non si sa al momento se in un sorpasso azzardato o in seguito ad uno sbandamento, nell’altra corsia scontrandosi frontalmente con l’altra vettura. Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118 che ha avuto il delicato compito di estrarre dalle lamiere della Lancia Ypsilon la giovane donna, rimasta ferita in modo grave ad una gamba e al capo. Traumi lievi e qualche ferita, oltre ad un comprensibile spavento, per i tre occupanti della WV Golf coinvolti nell’incidente, portati al pronto soccorso di Agrigento per ricevere le cure ed i controlli del caso. Forze dell’ordine che sono giunte sul posto subito dopo l’impatto per coordinare le indagini ed accertare soprattutto cause e responsabilità.