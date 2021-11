Favara, scoppia incendio in un magazzino

Un principio di incendio, fortunatamente senza gravi conseguenze, è quello che si è verificato attorno alle 15,00 di oggi (24 novembre). L’incendio si è verificato in viale Stati Uniti a Favara. A prendere fuoco un annesso di un’abitazione, adibita a magazzino e ricovero auto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto, secondo quanto appreso dai vigili del fuoco, sono arrivati tre mezzi del comando provinciale di Agrigento che, in breve tempo, hanno risolto la situazione. Il principio di incendio ha creato sulle prime in certo allarme perché dallo stabile si è levata una spessa colonna di fumo.

Nessun rischio, comunque, per i fumi né per gli stabili limitrofi dal momento che l’allarme dato tempestivamente e il veloce intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che la situazione fosse tenuta sotto controllo. Nell’incendio sono andate bruciate un motorino, l’interno di un auto e altro materiale che si trovava dentro la struttura di circa 200 mq, di cui è andata danneggiata anche la saracinesca. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.