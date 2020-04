Favara. Scorre un fiume d’acqua dietro il comune (VIDEO)

Certo è che, in un periodo in cui l’acqua è preziosa, per quanta poca ce n’è, un torrente artificiale scorra in strada, un torrente formato a quanto pare dalla perdita di un tubo di sovrappieno.

Succede a Favara, in via Umberto, una traversa dietro il comune di Favara. Si, proprio dietro il comune di Favara, c’è una perdita di acqua che esce da un tubo che sembra venire proprio dal comune, dalla perdita di un tubo di sovrappieno, creando un torrente d’acqua quasi quasi direi un fiume – come potete vedere nel video sotto – finendo in Via Umberto. Una cosa è certa, un grande spreco di acqua. Una situazione davvero assurda, perché l’acqua che si perde potrebbe ritornare utile nel periodo di crisi idrica e che a prescindere rappresenta uno “schiaffo” a chi non ha acqua.