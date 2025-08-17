Favara scrive la storia del tennis in provincia: record di iscritti e grande spettacolo al Tennis Club

Per la prima volta in provincia di Agrigento, il Tennis Club Favara ha ospitato un torneo di livello altissimo, capace di richiamare quasi cento partecipanti. Un record assoluto che conferma la crescita e l’interesse verso questo sport anche nel nostro territorio. Sabato mattina, alle 12:00, si sono giocate le semifinali dell’Open con un montepremi di 2.000 euro. Sul campo si sono affrontati Salvatore Caruso, ex numero 1200 al mondo, contro Christian Fanara, e Pietro Marino, attuale numero 700 al mondo, contro Manuel Potenza.

Grande soddisfazione per il circolo favarese, perché Christian Fanara è un atleta che si allena proprio qui con il maestro Dario Novara. La sua partita è stata combattuta fino al terzo set, segno della qualità tecnica raggiunta dal vivaio locale. Nel torneo femminile il successo è andato a Giulia Barba, anche lei allieva del maestro Novara, che si è imposta su Vittoria Virga con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2.

La finale maschile tra Pietro Marino e Antonio Caruso ha regalato emozioni fino all’ultimo scambio. Davanti a un pubblico numeroso e appassionato, Marino si è imposto con il risultato di 6-7, 6-4, 7-5 sui campi di via Capitano Callea 122. Il Tennis Club Favara, con questa manifestazione, ha segnato una pagina storica per lo sport cittadino e per l’intera provincia, dimostrando che anche qui è possibile ospitare eventi di grande livello.

Risultati principali: