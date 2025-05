Favara. Scuole chiuse il 15 maggio per allerta meteo arancione

A causa dell’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione civile regionale, il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per domani, mercoledì 15 maggio, come misura precauzionale. Questa scelta è stata fatta per garantire la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie, visto il rischio di piogge intense, forti raffiche di vento e altre problematiche legate al maltempo. Il Comune invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari, seguendo gli aggiornamenti ufficiali sulle condizioni meteorologiche.