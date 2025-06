Favara, secondo intervento larvicida contro le zanzare: avviso alla cittadinanza

Il Comune di Favara informa che a partire da mercoledì 11 giugno 2025, dalle ore 23:00, sarà effettuato il secondo intervento larvicida contro le zanzare nel centro abitato. Si invitano i cittadini, nelle notti interessate, a non lasciare all’aperto prodotti commestibili, biancheria, animali e a tenere ben chiuse porte e finestre delle abitazioni. Il primo intervento sarà eseguito mercoledì 11 giugno, dalle ore 23:00, nella zona sud-ovest del centro abitato, ovvero nell’area compresa tra Viale Pietro Nenni, Via Agrigento, Via Portella, Viale Enrico Berlinguer, Via Sant’Angelo, Piazza Libertà, Via Umberto, Piazza Capitano Vaccaro, Via Mendola, Via Toscana, Viale Progresso e Via Don Giuseppe Arcieri. Il secondo intervento è previsto per venerdì 13 giugno, sempre dalle ore 23:00, nella stessa area, con estensione verso la periferia nord-est. Si raccomanda la massima attenzione e collaborazione da parte di tutti i residenti.