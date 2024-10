Favara: Seduta del Consiglio Comunale tra approvazioni e rinvii, dubbi sul progetto dell’asilo comunale

Questa mattina si è svolta a Favara una nuova seduta del Consiglio Comunale, che ha visto al centro dei lavori l’approvazione del Bilancio 2022 e altre importanti questioni legate alla vita amministrativa del comune. Il Consiglio Comunale ha nuovamente dimostrato efficienza nel sopperire ai ritardi dell’Amministrazione, con un iter rapido di convocazione necessarie, tra cui quelle relative alla stabilizzazione del personale precario. È stata anche trattato il punto relativo alla relazione annuale. Tra i punti all’ordine del giorno, sono stati approvati il Bilancio 2022 seguito dall’assenso alla realizzazione del progetto definitivo per la nuova fermata di San Michele (AG) e la relativa connessione urbana. Un passaggio cruciale per migliorare l’infrastruttura di trasporto locale. Tuttavia, la seduta è stata interrotta nel momento in cui si è passati alla discussione sulla variazione di bilancio destinata al finanziamento dell’asilo comunale. Durante la votazione, con soli 12 consiglieri presenti, la mancanza del numero legale ha determinato la caduta della seduta. Dopo un’ora dall’aggiornamento, l’unica figura rimasta in aula è stata il Presidente del Consiglio, Miriam Mignemi. La questione dell’asilo comunale ha acceso una vivace discussione in aula. Al centro del dibattito, la legittimità del progetto, poiché la zona individuata per la costruzione dell’asilo ha attualmente una destinazione d’uso agricola. Prima di procedere, sarebbe dunque necessario approvare in Consiglio Comunale una variazione del Piano Regolatore Generale (PRG). L’Amministrazione comunale ha sostenuto che la variazione di bilancio potrebbe comunque essere approvata, ma la mancanza dei tecnici comunali in aula ha lasciato molti dubbi aperti, senza la possibilità di fornire risposte definitive. La votazione del punto è stata rinviata a domattina alle ore 11:00, con la speranza che questa volta i tecnici comunali siano presenti per chiarire le questioni tecniche e sciogliere i nodi ancora irrisolti. L’esito della prossima seduta sarà fondamentale per determinare il futuro del progetto dell’asilo comunale e la sua fattibilità.