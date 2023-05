Favara. Settimana della Legalità 2023. Oggi, presso L’I.C “Bersagliere Urso- Mendola”, la visione del documento-film “I Ragazzi delle scorte”

Si è svolto oggi, mercoledì 10 maggio a partire dalle ore 10.00, presso l’ I.C. “Bersagliere Urso- Mendola”, diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Rosetta Morreale, il Convegno sulla Legalità, organizzato nell’ambito della XV edizione della Festa della Legalità, l’evento cittadino ideato e portato avanti dal Dott. Gaetano Scorsone.

Nella sede centrale di Via Compagna, la manifestazione scolastica ha preso avvio con l’esecuzione dell’Inno d’Italia eseguito dai docenti di strumento Vito La Paglia, Diego Argento e Salvatore Galante. Ad intervenire prestigiosi relatori: la Dott.ssa Laura Vaccaro, Procuratrice aggiunta presso il Tribunale di Palermo e l’avv. Giuseppe Barba, avvocato penalista.

“La prima parte dell’evento è stata dedicata alla visione del docu-film “I ragazzi delle scorte”, video dedicato alle stragi di Capaci e via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, il giudice Paolo Borsellino e i poliziotti delle scorte”. Ad interdire il DS prof.ssa Rosetta Morreale. Il video viene raccontato da uno dei poliziotti scampato alla strage perché non in servizio, Salvatore Lo Presti e da Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, poliziotto ucciso nell’attentato di Capaci.

Molto interessanti e toccanti sono stati gli interventi dei due relatori che sono riusciti a coinvolgere gli studenti presenti, con i loro spunti ricchi di riflessioni e moniti per un comportamento guidato dalla legalità e orientato al contrasto delle devianze sociali.

Anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, nel suo saluto ha posto l’accento sulla necessità di un comportamento rispettoso ad iniziare dai piccoli gesti quotidiani.

Dopo gli interventi, gli alunni hanno interagito con i relatori con riflessioni e domande di approfondimento.

Il dottore Gaetano Scorsone, infine, ha parlato della Festa della Legalità cittadina, evidenziando che il suo successo è dovuto alla partecipazione sempre più allargata di Scuole e Associazioni del territorio.

L’evento, al quale sono stati presenti alcuni rappresentanti di Associazioni, si è concluso con l’esecuzione del Canto della Legalità (scritto da Giovanni Costanza) a cura di alcuni alunni della Scuola.