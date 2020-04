Favara. Settimana della Legalità. Presente anche l’Unitre Empedocle- Università della Terza età

Anche l’ UNITRE EMPEDOCLE FAVARA (UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’) aderisce alla settimana della Legalità che si terrà dal 4-8 maggio su piattaforma streaming. Ecco quanto affermato dal Presidente Dr. Diego Caramazza e dal Coordinatore Dr. Giuseppe Veneziano.

“Il Dr. Gaetano Scorsone Direttore della Festa della Legalità, come convenuto, nel ringraziarla per l’invito ricevuto, ci permettiamo inviare in anteprima una clip on line per anticipare parte dei temi che saranno oggetto della nostra presenza il giorno 7 maggio dalle ore 16 alle ore 17 sullo spazio informatico assegnatoci da codesto spett/le Comitato. La trattazione, previa una brevissima presentazione dell’Associazione e di una rappresentazione dei più appropriati progetti portati avanti nel tempo, si soffermerà in modo particolare sui temi riguardanti lo stretto rapporto esistente tra la legalità e la vita. A tale motivo le nostre clip sono state denominate : LEGALITA ‘ e VITA “, a maggior ragione che – poiché a causa del coronavirus non abbiamo potuto piantumare l’albero della pace nella villa intestata al piccolo Stefano Pompeo nel giorno del suo compleanno, come programmato e deliberato in tempi non sospetti dall’assemblea dell’Unitre – virtualmente riteniamo di poterlo fare proprio quel giorno commemorandolo assieme ai suoi cari e alle autorità. A titolo informativo facciamo presente che alla trasmissione parteciperanno – oltre a due componenti della Unitre, in persona del suo Presidente e del suo Coordinatore – anche il sig. Sindaco Dott/ssa Anna Alba, l’arciprete Mons. Giuseppe D’Oriente e i genitori del piccolo Stefano Pompeo. Tanto per doverosa comunicazione. Con Stima Il Presidente ( Dr. Diego Caramazza ) Il Coordinatore) ( Dr. Giuseppe Veneziano)