Favara. Si appaltano lavori di tumulazione ed estumulazione ai cimiteri

Un bando di gara per il servizio di tumulazione ed estumulazione ordinaria e straordinarie di salme ai cimiteri della città è stato pubblicato dal Comune. Le ditte interessate hanno tempo fino alle ore 10 del prossimo 7 agosto per produrre le offerte contenenti i ribassi sulla somma a base d’asta di 35 mila e 500 euro. I lavori sono finanziati con fondi comunali. L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata mediante il criterio del “minor prezzo”. La ditta che si aggiudicherà i lavori resterà vincolata per un anno.