Favara si gemella con Gaza: il 15 luglio la cerimonia al Castello Chiaramontano

Il 15 luglio, alle 11 del mattino, si svolgerà al Castello Chiaramontano di Favara la cerimonia ufficiale di gemellaggio tra il Comune di Favara e Gaza, la città più popolosa della Palestina. Questo evento arriva in un momento particolarmente difficile per il popolo palestinese, che da mesi sta subendo una pesante offensiva militare da parte dello Stato di Israele. Le ultime stime parlano di oltre 56mila morti, molti dei quali sono civili innocenti. L’Amministrazione Comunale di Favara, guidata dal sindaco Antonio Palumbo, insieme al Consiglio comunale, vuole condannare fermamente questa situazione, lanciando un messaggio chiaro: “è ora di dire basta”. Il gemellaggio con Gaza è un gesto simbolico ma carico di significato politico e umano, con la speranza che possa incoraggiare altre istituzioni a prendere posizioni di solidarietà concreta. La proposta è stata già accettata e approvata dalla municipalità di Gaza, e alla cerimonia parteciperà un delegato del sindaco Yahya R. Sarraj. Tutti i cittadini sono invitati a unirsi a questa iniziativa.

Rosario Manganella, pres. Ist. Studi e Ricerca Calogero Marrone: “Una significativa iniziativa unanime di Consiglio e di Amministrazione comunale di Favara sulla Pace con la deliberazione che é in arrivo per il prossimo 14 luglio. L’unità di consiglieri, sindaco e assessori avverrà su un tema qualificante come la pace, dove cadono barriere ed ostacoli e che culminerà l’indomani con il gemellaggio con la Città di Gaza, simbolo di una guerra che sta devastando una comunità con un impressionante numero di morti: bambini, donne, anziani, giovani e uomini. Sia questo un esempio un per tanti Enti locali, per singoli cittadini, per il nostro governo. Tacciano le armi, si svuotino gli arsenali e si riempiano di pane.

Israele, la smetta di bombardare la popolazione civile e apra la porta alla Pace, senza se e senza ma.

Grazie a tutti i componenti che hanno in mano il buon governo di Favara per questo segnale di Pace”.

Stefano Urso componente nazionale ACLI: “Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento all’Amministrazione comunale di Favara e al suo Sindaco per l’importante e significativa iniziativa a favore della Pace, sancita con la delibera che istituisce il gemellaggio tra la città di Favara e Gaza, previsto per il prossimo 14 luglio. Un gesto coraggioso e simbolico che rappresenta un forte messaggio di solidarietà e dialogo, e che auspico possa diventare esempio virtuoso per tanti altri Enti locali, per i cittadini e per lo stesso governo nazionale. In un tempo in cui il mondo ha urgente bisogno di ponti e non di muri, iniziative come questa contribuiscono ad abbattere le barriere dell’egoismo e della guerra in tutte le sue forme. Colgo l’occasione anche per comunicarvi che ho già informato la sede nazionale delle ACLI che la Carovana della Pace, organizzata a livello nazionale e che attraverserà le principali città italiane fino a Trieste, partirà proprio da Favara. Un ulteriore riconoscimento al valore simbolico di questa città nel promuovere una cultura di pace e fratellanza. Ringrazio ancora il Sindaco per la disponibilità e per l’accoglienza di questo importante evento, che si terrà il 6 settembre. Invito fin da ora tutte le associazioni amiche e i cittadini sensibili al tema della pace a partecipare numerosi a questa iniziativa che, ne sono certo, lascerà un segno profondo e duraturo”.