Favara. Si lavora per la XII Edizione della Festa della Legalità in streaming. L’adesione dell’associazione Fabaria Donna

Si è rimessa in moto la macchina organizzativa della XII Edizione della Festa della Legalità che quest’anno sembrava essersi bloccata a causa del Covi 19. Ma la forza di volontà di Gaetano Scorsone, mente cuore e anima della manifestazione favarese, non si è fatta assolutamente scalfire e, grazie alla collaborazione da parte delle diverse realtà associative presenti sul territorio, la Settimana della Legalità ci sarà…in streaming! Tante- dicevamo- le associazioni che hanno sposato il progetto, tra queste l’associazione Fabaria Donna. Ecco quanto affermano le professioniste dell’associazione.

“L’Associazione Fabaria Donna aderisce con grande impegno ed entusiasmo alle iniziative per la XII Edizione della Festa della Legalità, stimolati dal promotore Gaetano Scorsone in collaborazione con Angelo Airo’ Farulla. La presidente, Dott.ssa Giusy Sutera Sardo, insieme al grande contributo della “fabarina” Rosa Bosco, settimanalmente incontra in streaming le professioniste della suddetta associazione, se pur lontane ma unite, per la realizzazione di un mini-video rappresentativo dell’essenza del vero significato della parola “legalità” in ambito sociale e culturale; il quale si pone come spunto di riflessione per le nuove generazioni affinché possano proiettare nella quotidianità i concreti principi morali e legislativi. Inoltre, sarà attiva la loro partecipazione in una delle giornate in piattaforma digitale, previste dal programma collettivo, in sinergia con la Proloco e la Medinova. A breve i prossimi aggiornamenti, a riguardo”.