Favara si prepara “a fine do’ munno” questa sera con Angelo Famao

Questa sera 5 agosto, Favara si tinge di festa con l’attesissimo concerto di Angelo Famao, un nome che risuona tanto in Italia quanto all’estero. L’artista, che vanta quasi 400mila follower solo su Instagram, è celebre per la sua capacità di riempire le piazze e far vibrare di emozione i suoi fan. Il comitato di San Calogero ha voluto concludere in grande stile, scegliendo un cantante capace di trascinare la folla e portare un’energia travolgente in paese. Angelo Famao, diventato un fenomeno con il suo tormentone “Tu si a fine do’ munno”, ha consolidato la sua fama con numerosi altri successi, portandolo a esibirsi in tutta Italia e in Europa. Per l’occasione, si invita la cittadinanza a rispettare le norme di comportamento, mantenere la pulizia del paese e seguire le indicazioni delle forze dell’ordine. Sarà una serata indimenticabile, da vivere con gioia e rispetto.

Intanto, per consentire stasera, lunedi 5 agosto, il concerto in piazza Cavour dl cantante neomelodico Angelo Famao promosso dal comitato San Calogero, sono stati adottati due provvedimenti per garantire la sicurezza pubblica dei partecipanti. In particolare, a partire dalle 14, è istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione ambo i lati nelle seguenti vie e piazze: via Roma incrocio via Cola di Rienzo; via San Calogero incrocio via Nino Bixio; via Vittorio Emanuele incrocio Piazza Cairoli; piazza Dei Vespri; via Salita Madrice; piazza Cavour; via Cesare Battisti da angolo con via Vittorio Emanuele ad angolo Piazza Cavour; via Mendola; via Del Rosario e via Castello; Sarà consentito l’accesso ai residenti, ai titolari di contrassegno parcheggi invalidi. Per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei residenti, sarà disposta la sospensione della vendita di bevande in bottiglia di vetro a tutti gli esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a posto fisso e ambulanti che esercitano la vendita nelle seguenti vie e piazze: via Roma, piazza Cairoli, via Zanella, via Vittorio Emanuele, via Umberto, piazza Dei Vespri e piazza Cavour e zone limitrofe. Non resta che prepararsi a cantare e ballare sotto le stelle di Favara, in compagnia di Angelo Famao e della sua musica.