Favara si prepara ad accogliere la copia del simulacro di San Calogero: l’associazione “Il Giardino degli Artisti” omaggia il Santo Nero

In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Calogero, la comunità di Favara si appresta a vivere un momento di profonda spiritualità e partecipazione. Il prossimo 18 giugno, giorno della ricorrenza liturgica dedicata al Santo Taumaturgo, la città accoglierà la gradita visita di S.E. Mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone, che giungerà a Favara per presiedere la cerimonia di benedizione della copia del simulacro di San Calogero. L’appuntamento è fissato per le ore 19:00 presso Largo San Calogero. Durante la celebrazione, l’associazione “Il Giardino degli Artisti” contribuirà alla solennità dell’evento offrendo in dono alla comunità un quadro raffigurante il “Santo Nero”, opera realizzata per omaggiare il profondo legame di devozione che unisce i fedeli favaresi al loro protettore. Al termine della Santa Messa e del rito di benedizione, i festeggiamenti proseguiranno con un momento di gioiosa condivisione: sarà infatti effettuato il taglio di una maxi-torta da 100 kg, offerta per celebrare insieme questo importante appuntamento religioso e culturale. L’associazione “Il Giardino degli Artisti” invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per vivere insieme questo atto di fede e tradizione, che rappresenta un pilastro dell’identità culturale di Favara.