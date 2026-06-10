FAVARA SI PREPARA AI FESTEGGIAMENTI DI SAN CALOGERO: IL 18 GIUGNO LA BENEDIZIONE DELLA NUOVA STATUA CON IL VESCOVO PERI

L’evento aprirà ufficialmente il percorso devozionale in vista della grande festa estiva. Al termine della celebrazione sul sagrato, una torta di 100 kg sarà offerta alla cittadinanza come segno di comunione e festa. Favara, 5 giugno 2026 – Entra nel vivo il cammino spirituale della comunità di Favara in vista delle celebrazioni dedicate al Santo Taumaturgo. La Parrocchia San Calogero, guidata dal parroco Don Ignazio Puccio, annuncia un appuntamento storico e di profondo valore identitario: la benedizione della nuova copia della venerata statua di San Calogero. Il solenne rito si terrà il prossimo 18 giugno, nel giorno della festa liturgica del Santo. A presiedere la liturgia sarà S.E. Mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone, la cui presenza – legata anche all’omonimia con il protettore – arricchisce di significato l’evento. Questo storico momento aprirà la strada al fitto calendario dei festeggiamenti ufficiali della tradizione favarese, in programma dall’ultima domenica di luglio alla prima domenica di agosto. Un’intera settimana che unirà, come da secolare consuetudine, un intenso itinerario di fede e spiritualità a momenti di aggregazione e intrattenimento per l’intera cittadinanza. Il programma di giovedì 18 giugno 2026: • Ore 19:00 – Santa Messa cittadina all’aperto presso Largo San Calogero, presieduta da S.E. Mons. Calogero Peri e animata dal coro cittadino. • A seguire – Solenne rito di benedizione della nuova copia della statua di San Calogero. • In conclusione – Momento di fraternità e festa comunitaria con il taglio e la distribuzione di una mega torta da 100 kg, offerta a tutti i fedeli presenti. Don Ignazio Puccio e il comitato parrocchiale invitano calorosamente la cittadinanza, i devoti dei paesi limitrofi e le autorità civili e militari a condividere questa giornata di gioia, che segna il primo passo verso la grande festa estiva.