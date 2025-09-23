Favara si prepara al 5° Trofeo Podistico “Città di Favara”

Domenica 28 settembre 2025 – Piazza Cavour

Favara si prepara ad accogliere un grande appuntamento sportivo: il 5° Trofeo Podistico “Città di Favara”, che quest’anno sarà anche il 2° Memorial Agostino Fanara, in ricordo dell’atleta prematuramente scomparso. La manifestazione è organizzata dall’A.S.D. Favara Runners, con il patrocinio del Comune di Favara e la collaborazione di ASD Fradici Runners, Federazione Italiana di Atletica Leggera, OPES Italia, ACLI Agrigento, EMOS e AIDO. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la provincia. Il programma prevede, oltre alla gara competitiva, anche il 1° Favara Kids Run, corsa non competitiva dedicata ai più piccoli, pensata per avvicinare bambini e ragazzi al podismo e ai valori dello sport sano e condiviso.

La gara principale si svolgerà lungo un percorso cittadino di 6 km, articolato in quattro giri da 1,5 km ciascuno, con partenza e arrivo in Piazza Cavour.

Il raduno di giuria e atleti è previsto per le ore 8:00, mentre lo start ufficiale sarà dato alle ore 9:30. Il trofeo sarà valido anche come 10ª prova del Grand Prix Provinciale Agrigento, un circuito che raccoglie i migliori podisti del territorio. Le iscrizioni sono già attive sulla piattaforma SpeedPass, mentre tutte le informazioni e il regolamento sono disponibili sulle pagine Facebook ASD Favara Runners, @favararunners e ASD Fradici Runners. Un evento che unisce sport, memoria e comunità, con l’obiettivo di valorizzare Favara attraverso lo spirito del podismo e il ricordo di Agostino Fanara.