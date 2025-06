Favara si prepara alla prima passeggiata equestre per la Beata Maria Vergine dell’Itria

Un evento unico che unisce fede, tradizione e turismo sta per prendere vita a Favara. Domenica prossima 29 giugno 2025 si terrà la prima Passeggiata Equestre dedicata alla Beata Maria Vergine dell’Itria, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale su proposta dell’assessore Angelo Airó Farulla, in collaborazione con l’associazione “I Cavalieri della Valle” e “A.S.D Pioppo”. L’evento vedrà la partecipazione di cavalli e carretti, pronti a sfilare per famiglie e curiosi in una giornata all’insegna della natura, della spiritualità e della passione equestre. La manifestazione, che si snoderà da piazzale dei Giochi Olimpici (stadio) alla Villetta della Pace dalle 17.30 alle 23, mira a diventare un appuntamento fisso nel calendario cittadino, soprattutto durante i festeggiamenti per la Madonna dell’Itria, momento molto sentito dalla comunità. Sarà un’occasione per riscoprire il valore simbolico del cavallo nella tradizione contadina e religiosa siciliana, offrendo anche un’attrattiva turistica di grande richiamo. “La cultura equestre è radicata a Favara – sottolinea Airó Farulla – e con questa passeggiata creiamo un ponte tra passato e futuro, trasmettendo alle nuove generazioni il valore delle nostre tradizioni. Invitiamo tutti a unirsi a questa splendida giornata all’aria aperta.” Un evento che promette di lasciare un’impronta indelebile, unendo spiritualità e patrimonio culturale in un’esperienza indimenticabile.