Favara si prepara per un importante consiglio comunale: Video-sorveglianza e sfiducia all’ordine del giorno

La Presidente del Consiglio Comunale di Favara, Miriam Mignemi, ha annunciato un evento di grande rilevanza per la comunità favarese. Una seduta ordinaria del Consiglio Comunale, aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming, è programmata per il 24 ottobre 2023 alle ore 18:30. Questa riunione affronterà questioni di vitale importanza per la città, con particolare attenzione rivolta al regolamento sulla video-sorveglianza e a una mozione di sfiducia presentata all’assessore Schembri. Il punto di maggiore interesse all’ordine del giorno è senza dubbio il regolamento sulla video-sorveglianza, un argomento che ha catturato l’attenzione dei cittadini da tempo. Questa proposta consentirebbe finalmente l’utilizzo delle apparecchiature di sorveglianza che l’amministrazione comunale detiene da anni. L’approvazione di questo regolamento rappresenterebbe un passo avanti nella lotta all’incivile abbandono dei rifiuti e nell’attuazione di misure di controllo sulla viabilità, un problema trascurato per troppo tempo.

Un’altra tematica politica di notevole importanza è la mozione di sfiducia all’assessore Schembri, presentata da undici consiglieri dell’opposizione. Questa iniziativa promette di innescare un dibattito intenso nell’aula Falcone Borsellino e potrebbe avere conseguenze significative sull’assetto dell’amministrazione comunale.

L’ordine del giorno comprende anche una serie di questioni essenziali per il futuro di Favara:

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti: Un’importante formalità che richiederà l’elezione dei segretari verbali per numerose sedute.

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore della Soc. Coop. Itria di Favara: Un atto necessario per riconoscere la legittimità di un debito non previsto nel bilancio.

Nuovo regolamento sulla videosorveglianza: Un argomento cruciale per la sicurezza pubblica e la prevenzione del crimine.

Modifiche al regolamento della Consulta Giovanile: Un’iniziativa per coinvolgere attivamente i giovani nella politica locale.

Costituzione della Commissione Consiliare “Pari Opportunità”: Un passo verso la promozione dell’uguaglianza di genere a Favara.

Modifiche al bilancio per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Componente 1 – Investimento 1.3 e 1.4): Investimenti mirati alla digitalizzazione dei servizi pubblici e all’identità digitale.

Mozione di sfiducia all’assessore Schembri Emanuele: Una mossa che potrebbe alterare il corso della gestione comunale.

Mozione: Risoluzione del conflitto Israelo-Palestinese: Favara si esprimerà su un argomento di rilevanza internazionale.

Interrogazioni urgenti: Questioni chiave, tra cui la situazione debitoria, lo rischio per la pavimentazione di Piazza Cavour, la gestione dei rifiuti indifferenziati e il Servizio Asacom, saranno discusse. L’incontro del 24 ottobre si preannuncia come un momento decisivo per il futuro di Favara, con importanti decisioni da prendere che influenzeranno direttamente la vita dei cittadini. La partecipazione e l’attenzione alla trasmissione in diretta sono fondamentali per rimanere informati sugli sviluppi che riguarderanno la comunità.