Favara. Si presenta giovedì 24 settembre al Quid Vicolo Luna, il libro “Si Resti Arrinesci. Come fermare l’emigrazione dalla Sicilia”

Fa tappa anche a Favara, il tour del libro “Si Resti Arrinesci. Come fermare l’emigrazione dalla Sicilia”, curato da “Antudo.info”. Appuntamento giovedì 24 settembre, alle 18:30, presso Quid Vicolo Luna, il cui nome deriva dall’omonimo vicolo.

Il libro “Si Resti Arrinesci. Come fermare l’emigrazione dalla Sicilia”, è ricerca che analizza i processi socio economici dell’emigrazione dei siciliani, giovani e non solo.Il libro, curato da “Antudo.info” ed edito da “DeriveApprodisrl”, è promosso dal collettivo “Si Resti Arrinesci”, gruppo che nasce con la chiara intenzione di scardinare i paradigmi contemporanei che contraddistinguono l’isola. È per questo che, ribaltando il tradizionale detto “cu nesci arrinesci”, i giovani si soffermeranno su chi, con coraggio e consapevolezza, scommette sulla “restanza” (come ci insegna l’antropologo Vito Teti) e sul detto “si resti arrinesci”.

Nel corso del dibattito si parlerà anche del disegno di legge regionale, sui “Provvedimenti per il contrasto allo spopolamento e il sostegno agli emigrati” che vede come primo firmatario il deputato favarese Giovanni Di Caro.

(Qui alcuni riferimenti al ddl citato : https://gds.it/articoli/politica/2020/02/13/m5s-un-ddl-contro-lo-spopolamento-emigrati-150mila-siciliani-in-70-anni-4d084fb4-448a-478b-b2bc-611a97e2002f/).