Favara. Si ribalta auto in via Dei Mille, tanta paura ma nessun ferito grave

Una autovettura, una Fiat Grande Punto, si è ribaltata nella serata di ieri in via Dei Mille per cause ancora da accertare. L’incidente fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli e il conducente, un giovane del luogo, se l’è cavata con ferite leggere. Per rimuovere il mezzo e regolare il traffico sono dovuti intervenuti vigili del fuoco e i carabinieri della locale tenenza che si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire il traffico in piena sicurezza consentendo il ripristino della regolare viabilità.