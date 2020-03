Favara. Si ricostituisce il gruppo comunale Aido. Domenica l’assembrea

I soci della sezione locale dell’Associazione Italiana Donatori Organi si ritroveranno domenica mattina presso il salone don Pino Puglisi della chiesa SS. Apostoli Pietro e Paolo per ricostituire il gruppo comunale Aido.

“Ricostituire il gruppo – dicono i promotori – oltre che un atto di solidarietà verso la città, è un impegno verso tutti i donatori di organi e le loro famiglie, ma principalmente verso Salvatore e Anna Papa, genitori di Nunzio, a cui dedicheremo il gruppo comunale”.

Sarà anche l’occasione per far conoscere le numerose attività svolte in questi anni dall’associaione sempre presente i tutte le manifestazioni pubbliche. “Vogliamo creare – dice Salvatore Urso, trapiantato – un nuovo forte gruppo capace di trovare nuove strategie per diffondere la cultura della donazione degli organi”.

Ben 900 sono i soci favaresi e 1.400 le persone che hanno detto di sì alla donazione allorché si sono presentate agli uffici comunali per rinnovare la carta di identità. In occasione dell’assemblea di domenica, il presidente della sezione provinciale Aido, Antonio Lauricela, illustrerà la storia del gruppo dalla sua fondazione ad oggi. Sarà, quindi, determinato il numero dei consiglieri per il prossimo mandato. Tra le incombenze anche la nomina dei delegati all’assemblea provinciale e l’indicazione dei candidati alle cariche provinciali. Seguiranno le votazioni e l’adozione dello Statuto e del Regolamento Aido.

A Favara i soci dell’Associaizone Donatori Organi è da anni che fanno opera di proselitismo riuscendo a sensibilizzare anche i più restii. Non è un caso se nel 2018 è stato conferito a Flavia Petrin, presidente nazionale Aido, il “Premio Mimosa d’Oro” da parte del Centro culturale “Guttuso” di Favara.