Favara. Si rinnovano gli impianti di illuminazione pubblica. A proporre l’intervento in project financing la ditta esco “Energia Ambiente” di Campofranco

Rinnovare gli impianti della pubblica illuminazione con l’obiettivo, tra l’altro, di conseguire risparmi energetici e minori emissioni di CO2. E’ questa la proposta formulata dalla ditta Esco “Energia Ambiente” di Campofranco (Cl) che il Comune di Favara ha fatto propria e su cui ha attivato una gara in project financing con la possibilità, per eventuali altri concorrenti, di presentare offerte migliorative sia sui costi che sui risultati entro la mezzanotte del prossimo 13 maggio.

In sostanza, verrà affidata a un soggetto esterno, che abbia i requisiti della Esco (società esperte nella ricerca delle soluzioni energetiche ottimali), la concessione relativa alla gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell’impianto stesso finalizzato al conseguimento del risparmio energetico. La proposta della ditta nissena prevede un investimento di quasi 4 milioni e 500 mila euro. Tra gli interventi annunciati la fornitura di 7.146 corpi illuminanti a lampade led, l’adeguamento e la rimozione di quelli esistenti, la fornitura e posa in opera di 60 quadri elettrici, la fornitura e posa in opera di un sistema di telemetria e telecontrollo, il ripristino o l’adeguamento dei sostegni dei corpi illuminanti esistenti, il ripristino delle linee elettriche aeree e interrate, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento. Sul Comune graverà un canone annuo di quasi un milione e 146 mila euro. Al termine del periodo di concessione, stabilito in 11 anni, l’ente locale si verrà a trovare con un impianto completamente rinnovato che limiterà i consumi di energia elettrica con risparmi sulle bollette. Se in corso di validità del contratto (11 anni) si otterranno minori spese sui costi di gestione che superano il 20%, il Comune avrà dei benefici nell’ordine del 5%.