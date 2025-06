Favara si stringe alla famiglia Cibella: il messaggio del sindaco Antonio Palumbo

La comunità di Favara si stringe nel dolore per la tragica perdita di Maria Cibella, concittadina coinvolta in un incidente lo scorso settimana in via Capitano Callea. A esprimere il profondo cordoglio dell’intera città è il sindaco Antonio Palumbo che attraverso un commosso post sui social ha voluto rivolgere un pensiero alla famiglia Cibella e Presti.

“Favara si stringe ai parenti di Maria Cibella, la nostra concittadina rimasta coinvolta in un incidente stradale la scorsa settimana mentre si trovava in via Capitano Callea. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, ma fino all’ultimo avevamo sperato che potesse tornare dall’affetto dei propri cari: così purtroppo non è stato. Condoglianze a tutti coloro che le hanno voluto bene”, ha scritto il primo cittadino.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione a Favara, dove in molti si sono uniti al cordoglio della famiglia, condividendo messaggi di vicinanza e ricordi della donna.