Favara. Si toglie la vita gettandosi dal balcone di un palazzo

Pare che l’uomo soffrisse da tempo di depressione. La tragedia è avvenuta in via Soldato Bellomo a pochi passi della scuola Don Bosco. Sul posto ambulanze e carabinieri.

Tragedia in tarda mattinata a Favara. Un uomo si è tolto la vita gettandosi dal balcone del terzo piano di un palazzo. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto l’uomo era esanime al suolo già privo di vita, per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza per i rilievi del caso. Ascoltate alcune persone l’ipotesi più probabile è apparsa quella del suicidio. Sembra che l’uomo soffrisse da tempo di depressione.