Favara si unisce alla richiesta di pace in Medio Oriente: murales “Free Palestine” in corso Vittorio Veneto

I capogruppo consiliari dei gruppi politici Favara per i beni comuni e Partito Democratico, rispettivamente Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia, esprimono soddisfazione per l’approvazione di tre mozioni consiliari. Siamo particolarmente soddisfatti – dichiarano Cucchiara e Bellavia – per aver impegnato l’amministrazione comunale a convocare la ditta che gestisce l’illuminazione pubblica per verificare se i soggetti reperibili intervengono prontamente nella risoluzione dei guasti e per convocare l’assessore regionale Luca Sammartino e l’On Tardino per manifestare contrarietà al progetto per la realizzazione di una nuova condotta di adduzione idrica alla diga San Giovanni, presentato alla Regione da parte del consorzio Piana di Licata , secondo cui anche i terreni in territorio di Licata saranno irrigati con l’acqua della diga San Giovanni.Questo documento non vuole essere una crociata contro la città di Licata ma uno stimolo per trovare, tutti assieme, le opportune soluzioni per non danneggiare l’agricoltura di nessun paese della provincia.

Infine, il consiglio comunale ha esitato positivamente una mozione “simbolica”per la risoluzione del conflitto Israelo-Palestinese in cui l’assise cittadina si unisce alla richiesta promossa da un ampio schieramento della società civile italiana, per la costruzione della pace e della convivenza in Medio Oriente. Su nostra iniziativa, sabato 23 marzo, alle ore 16.00, in corso Vittorio Veneto (all’altezza della scaletta), realizzeremo un murales, con la scritta Free Palestine, in collaborazione con diverse associazioni che operano sul territorio agrigentino. Mentre l’architetto Luca Palumborealizzerà il murales, ogni cittadino avrà la possibilità di esprimere la propria opinione e di firmare la petizione per riconoscere la Palestina come Stato sovrano. La cittadinanza è invitata a partecipare.