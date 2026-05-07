Favara, “Sogni Interrotti, Memoria Viva”: una serata per ricordare Stefano e le vittime innocenti del male

Si terrà domani venerdì 8 maggio 2026, alle ore 19:00, presso il Convento di Sant’Antonio di Padova – Giardino di Maria di Favara, l’iniziativa dal titolo “Sogni Interrotti, Memoria Viva”, promossa per mantenere vivo il ricordo di Stefano e di tutte le innocenti vittime del male. L’evento rappresenta un momento di raccoglimento e riflessione aperto all’intera comunità, con l’obiettivo di trasformare la memoria in testimonianza concreta di legalità, vicinanza e partecipazione civile. La serata si aprirà con la celebrazione della Santa Messa e proseguirà con “Abbraccio alla Memoria”, un momento simbolico dedicato alla condivisione, alla solidarietà e alla speranza. A promuovere l’iniziativa sono diverse realtà associative e scolastiche del territorio: Anffas Favara, il Convento di Sant’Antonio di Padova, l’I.I.S. Ambrosini – M. L. King e l’associazione “Insieme per la Legalità”, unite dalla volontà di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della memoria collettiva e dell’impegno quotidiano contro ogni forma di violenza e indifferenza. “Sogni Interrotti, Memoria Viva” vuole essere non solo un momento commemorativo, ma anche un invito a custodire il ricordo di vite spezzate troppo presto, affinché il dolore possa trasformarsi in consapevolezza e responsabilità condivisa. Favara, ancora una volta, si stringerà attorno ai valori della pace, della dignità umana e della legalità.