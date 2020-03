Favara. Sono 11 i consiglieri che chiedono la convocazione di un consiglio comunale urgente per le condizioni igienico- sanitarie in città.

Partito il nuovo servizio di raccolta differenziata ma ahimè le condizioni in città- tra discariche a cielo aperto e ritardi nel ritiro della spazzatura- stanno mettendo a dura prova la virtuosità dei cittadini. Per tale motivo, appellandosi alle preoccupanti condizioni igienico-sanitarie, 11 consiglieri- 4 del Gruppo Misto e 7 del M5S che non appoggiano più la sindaca Alba- hanno protocollato nella giornata di ieri, lunedì 2 marzo, la richiesta di convocazione di una seduta consiliare urgente e straordinaria. Ecco quanto si legge.

“I sottoscritti consiglieri comunali Sanfratello, Costa, Liotta, Baio, Sorce, Sciara, Pirrera, Chiapparo, Caramazza Sergio, Maglio e Castronovo Rosanna, nell’esercizio delle loro funzioni di consiglieri comunali CHIEDONO la convocazione di un consiglio comunale straordinario ed urgente al fine di affrontare nella pubblica assise con la presenza delle associazioni di categoria e dei cittadini le enormi criticità dovute al servizio di raccolta dei rifiuti e a prevenire ulteriori danni economici e ambientali”. Si chiede, infine, al presidente del consiglio Di Naro a riunire il Consiglio comunale in termini non superiori a 20 giorni quando la richiesta è fatta da almeno un quinto dei consiglieri. Gli 11 consiglieri chiedono il rispetto scrupoloso del Regolamento.