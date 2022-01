Favara. Sopralluogo nei 2 impianti sportivi. Due immobili ormai privi di ogni utilità.

I componenti la V Commissione Marianna Zambito, Mariano Lombardo, Carmen Virone, Mariagrazia Agnello, Miriam Indelicato, Angelo Airò Farulla e Ignazio Sorce, nella giornata di ieri, si sono recati a sopralluogo nei 2 impianti sportivi, piscina comunale e Pala Giglia di c/da Pioppo a Favara . Ecco sotto la nota inviata in redazione.

Riceviamo e pubblichiamo

“Avevamo predisposto questo sopralluogo ignari del tristissimo spettacolo che ci saremmo trovati davanti”.

Eravamo certi che avremmo trovato degli impianti abbandonati, spogli e privi di manutenzione ma non ci potevamo immaginare che la situazione fosse degenerata fino a questo punto.

Due strutture che da Napoli in giù, erano considerate tra gli impianti sportivi più importanti, il fiore all’occhiello della Sicilia e che davano lustro alla nostra Favara.

Oggi non esiste più nulla di tutto ciò!!!!

Ci siamo ritrovati davanti a due immobili ormai privi di ogni utilità.

Nell’impianto natatorio, pavimenti sollevati dall’acqua fino a scollarsi, pareti sbriciolate, intonaco caduto, servizi igienici non più fruibili, sanitari rotti, porte che non riescono ad aprirsi per il rigonfiamento del pavimento.

Continuiamo il nostro giro, ci rechiamo negli spazi sottostanti le vasche, anche lì solo disastro, acqua ovunque, tubi arrugginiti e lesionati.

Poi siamo risaliti e abbiamo guardato le vasche vuote prive di acqua pur sapendo che l’assenza d’acqua, potrebbe causare danni irreversibili alla piscina. L’aver tolto l’acqua potrebbe aver creato delle crepe che renderebbero le vasche inutilizzabili.

Uscendo da quella che una volta era l’entrata principale della piscina, tra massi di terra scivolati per strada dal crollo del muro di cinta e i vetri di bottiglie rotte, ci imbattiamo davanti a una serie di container, posizionati lì ormai da qualche anno come area di stoccaggio temporaneo per i rifiuti indifferenziati, pieni zeppi di spazzatura creando oltre che uno spettacolo indecoroso agli occhi di chi arriva sul posto, anche e soprattutto un evidente rischio igienico-sanitario non indifferente.

Camminiamo lungo il vialetto e ci rechiamo davanti ai cancelli da cantiere che delimitano l’ingresso del PalaGiglia, accendiamo le torce dei nostri smartphone e cerchiamo di vedere le condizioni in cui versa il palazzetto.

Altro colpo al cuore, altro spettacolo triste si è presentato ai nostri occhi.

Quel lucido parquet color frassino si è trasformato in listelli di legno pregni d’acqua che al calpestio, formano delle crepe mettendo a rischio l’incolumità di chi ci entra.

La mancanza della luce non ci ha permesso di addentrarci negli spazi interni per verificare gli ulteriori danni, ma già vedere il tetto che perde acqua, le travi pericolanti, il pavimento che scricchiola e dentro le fughe la muffa che ha dato vita a delle piantine di funghi, è stato sufficiente per capire che i gioielli di cui tanto andavamo fieri sono diventati irrecuperabili.

Ciò che ci chiediamo è per l’incuria di chi????

E soprattutto per quanto tempo ancora??????

Chi deve risarcire i danni di questo disastro?????

Bisogna accendere i riflettori su un patrimonio che dobbiamo riportare alla luce scongiurando che gli impianti vengano vandalizzati come è già successo alla scuola A. Mendola e alle case popolari di via Cicero Di Francisca.

Faremo un incontro con il Responsabile P.O.7, per conoscere lo stato del finanziamento che dovrebbe arrivare per la struttura e capire quali altri interventi e misure possono essere utilizzate per aiutare gli impianti sportivi a rivivere.

All’amministrazione comunale chiediamo di rimuovere nell’immediato i container pieni di spazzatura, di ripulire l’area ed individuare un nuova area di stoccaggio temporaneo. Di tenere alta l’attenzione su questi impianti, pensando alla soluzione più plausibile per ridargli vita anche mediante una collaborazione tra pubblico-privato e ricercando tutti i finanziamenti messi a disposizione per il ripristino degli impianti sportivi.

Impegno, quest’ultimo che Angelo Airò Farulla, in quanto oltre ad essere componente della commissione V ricopre anche il ruolo di Assessore al ramo, ha assunto in pieno.

Insieme, ci dice l’assessore, possiamo fare grandi cose.

Infatti nella stessa sede, ha illustrato lo stato di avanzamento del finanziamento che porterà al recupero ed alla RI funzionalizzazione del palazzetto dello sport con istanza presentata dalla precedente amministrazione dell’allora Assessore Miriam Mignemi.