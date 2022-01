Favara. Sospesa guardia medica per positività Covid

Sarà sospeso oggi, 13 gennaio, il servizio di Guardia medica a Favara. A comunicarlo è l’Asp di Agrigento a causa dell’assenza di alcuni medici dal servizio perché positivi al Covid 19.

Dalle 20 alle 8 il presidio sanitario non sarà quindi attivo l’assistenza verrà garantita dal personale medico in servizio presso la postazione di Agrigento in via Giovanni XXIII (ex Ospedale).

Le chiamate alla guardia medica di Favara saranno quindi deviate automaticamente ad Agrigento.

“Ci è stato garantito – spiega il sindaco Antonio Palumbo – che si tratta di una situazione straordinaria che non si ripeterà. Qualora dovesse prolungarsi questo stato di cose, provvederemo ad attivarci nei confronti dell’Azienda Sanitaria”.