Favara. Sostegni alle famiglie per il servizio mensa: ecco le fasce Isee per i rimborsi

La Giunta comunale di Favara ha approvato un provvedimento importante a sostegno delle famiglie che affrontano le spese per il servizio mensa nella scuola dell’obbligo statale. La proposta, avanzata dall’assessore alla Pubblica istruzione Carmen Lo Presti, è il risultato di un lungo lavoro svolto in collaborazione con gli uffici competenti per individuare le risorse necessarie. I rimborsi saranno riconosciuti sulla base dell’Isee familiare. Le famiglie con un reddito Isee fino a 8mila euro riceveranno un rimborso totale del 100%. Per chi ha un Isee compreso tra 8.001 e 16mila euro, il rimborso sarà del 70%, mentre per i nuclei con un Isee tra 16.001 e 24mila euro sarà del 50%. Infine, per le famiglie con un Isee tra 24.001 e 36mila euro, il rimborso sarà del 30%. Le modalità operative per accedere ai contributi saranno definite in una successiva fase procedurale. L’assessore Lo Presti ha sottolineato come questo intervento rappresenti un passo concreto per garantire il diritto allo studio e sostenere le famiglie in un momento particolarmente complesso.