Favara sotto shock: Pensionato muore in un incidente, lievemente ferita la moglie

Una nuvola di tristezza si è abbattuta questa mattina sulla tranquilla cittadina di Favara a seguito di un drammatico incidente stradale in via Empedocle che ha causato la perdita della vita di Angelo Bello, un pensionato di 76 anni. L’ipotesi principale degli inquirenti è che il pensionato abbia subito un malore alla guida, situazione che ha successivamente portato allo scontro contro la struttura muraria. In auto era presente anche la moglie di Angelo Bello, che ha riportato ferite lievi ed è stata prontamente trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento per le necessarie cure mediche. Immediatamente dopo l’incidente, i soccorsi sono stati attivati con la prontezza delle forze dell’ordine e del personale medico. Carabinieri della Tenenza di Favara, agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118 sono intervenuti sul luogo per prestare assistenza. Nonostante gli sforzi del personale sanitario nel tentativo di rianimare Angelo Bello, la tragedia ha segnato la fine della sua vita, confermata sul luogo dell’incidente. La comunità di Favara è ora unita nel dolore, e le autorità locali stanno conducendo un’indagine per chiarire le circostanze precise che hanno portato a questa tragedia. La redazione si unisce al dolore della comunità di Favara, esprimendo le più sentite condoglianze ai familiari di Angelo Bello in questo momento difficile.