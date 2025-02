Favara. Stabilizzazione e progresso: Il Comune di Favara si rinnova

“Nuovo importate passo avanti per la macchina organizzativa del nostro Comune. Dopo la stabilizzazione del personale a tempo determinato, possibile grazie al nostro impegno nella regolarizzazione della situazione dei bilanci, dopo anni di silenzio e ritardi. Nei giorni scorsi, dopo apposito bando, i dipendenti hanno firmato le progressioni orizzontali che ci hanno permesso di dotare l’ente di alcune figure professionali necessarie come funzionari tecnici, funzionari amministrativi oltre che 2 nuovi vigili urbani, elettricisti e altro. I prossimi passi saranno, ovviamente, l’integrazione oraria per i lavoratori dei servizi più importanti e le procedure per avviare la mobilità esterna che ci permetterà di reperire ad esempio, i vigili urbani necessari per una capillare e concreta azione di controllo e repressione contro la sosta selvaggia e l’abbandono di rifiuti. Nonostante la propaganda di alcuni, continuiamo a portare fatti e risultati. Tutto solo per Favara.” Lo dice il sindaco di Favara Antonio Palumbo