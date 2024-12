Favara. Stamane allo Stadio Comunale “G. Bruccoleri”, l’impegno degli studenti dell’I.C “Brancati” nella corsa campestre “Corri/Amo insieme”

Si è tenuta stamattina, lunedì 16 dicembre dalle ore 9.00, la gara d’istituto di corsa campestre nell’ambito del progetto Campionati studenteschi a.s. 2024/2025. A dimostrare FairPlay e spirito agonistico, gli studenti dell’I.C “V. Brancati”, diretto dal Dirigente scolastico prof.ssa Carmelina Broccia. Nella vivacità dello stadio comunale di Favara “G. Bruccoleri”, hanno preso parte gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Ambito il premio, non solo la medaglia ma anche la qualificazione al turno successivo e la corsa verso la vittoria sfidando i compagni di altre scuole in una gara provinciale nel prossimo mese di febbraio. Le squadre così articolate: ragazzi e ragazze; cadetti e cadette. La vittoria delle squadre ragazze e ragazzi termina oggi; mentre i cadetti e le cadette continueranno nelle fasi successive e alla qualificazione, appunto, provinciale.

Una scuola che mira al benessere psico fisico dei suoi alunni e lo fa attraverso lo sport, da sempre linguaggio universale che appassiona tutti. Grande soddisfazione esprima il dirigente scolastico prof.ssa Carmelina Broccia la quale ringrazia per la proficua collaborazione e preparazione atletica i docenti Milena Castronovo, Loredana Chiapparo in sinergia con i docenti Salvatore Sciortino, Monia Amato, Ombretta Canu e Giuseppe Cirlincione. Presenti anche un nutrito gruppo di docenti accompagnatori che- dagli spalti della tribuna- hanno fatto il tifo per i giovanissimi atleti.

A vincere l’ambita medaglia per la categoria RAGAZZI dal primo al quarto posto: Pecoraro Gabriel della 1 A; Fragapane Samuel della 1 C; Mendolia Anthony della 1 C e Amico Gabriele della 1 C. Nella categoria RAGAZZE dal primo al quarto posto: Rizzo Asia della 2C; Arnone Marta della 1 H; Marchetti Monica della 1C; Milioti Gaia della 1H. Invece, gli studenti che affronteranno altre sfide per arrivare alle competizioni provinciali, sono per la categoria CADETTI: Zambito Marsala Giovanni ella 3 D; Licata Daniel della 3 A; Morreale Calogero della 3 D; Fucà Cristiano della 3 C. Invece, per la categoria CADETTE: Sciortino Claudia della 3 C; Mendolia Calella Miriam della 2B; Patti Chiara della 2C e Messinese Arlene della 2 A.

Tra un circuito e l’altro, ad arricchire la manifestazione sportiva la presenza delle cheerleader.

Emozionante e ricco di fotografie il momento della premiazione, con l’immancabile flash di gruppo. Un ringraziamento speciale- dicono i prof.ssi Castronovo, Chiapparo e Sciortino- alla Dirigente scolastico prof.ssa Carmelina Broccia la quale “ogni anno nel mese di dicembre ci permette di organizzare questa significativa manifestazione”.

A tutti gli studenti che hanno partecipato i nostri migliori complimenti. Se vincere è la meta finale, partecipare è l’inizio fondamentale.