Favara, stanziati 100 mila euro per la manutenzione della viabilità comunale grazie all’emendamento della Lega Salvini

Grazie a un emendamento del Gruppo Prima l’Italia – Lega Salvini, inserito nella legge Finanziaria approvata nelle scorse ore dall’ARS, in provincia di Agrigento arriveranno 330 mila euro da destinare a opere pubbliche da realizzare in sette Comuni. Lo rendono noto i consiglieri comunali Massimo Milazzo e Alessandro Pitruzzella, sottolineando che per il Comune di Favara sono stati stanziati 100 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale.

“È un ottimo risultato,” dichiara il consigliere Milazzo, da poco transitato nella Lega, “in quanto la nostra città ha nettamente bisogno del rifacimento del manto stradale di alcune principali arterie interne, che da troppo tempo versano in condizioni critiche. L’attenzione alle infrastrutture locali è fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini, e questo finanziamento rappresenta una risposta concreta alle loro esigenze.”

Dello stesso avviso è il consigliere Alessandro Pitruzzella, che aggiunge: “Il lavoro di squadra all’interno di un partito può solo portare benefici alla città e ai suoi cittadini. Avevo più volte sollevato il problema della viabilità di Favara, evidenziando le gravi difficoltà riscontrate dai cittadini a causa dello stato delle nostre strade. È una situazione che non poteva più essere ignorata, e ora finalmente possiamo avviare interventi significativi che miglioreranno la sicurezza e la fruibilità delle nostre arterie principali.”

Pitruzzella sottolinea anche l’importanza di questo risultato per il Comune di Favara: “Il nostro impegno per migliorare la città continua. Con il supporto del partito e il lavoro sinergico con le istituzioni regionali, siamo riusciti a portare a casa un finanziamento che era assolutamente necessario per cercare di risolvere uno dei problemi storici della nostra comunità.”

Infine, i consiglieri esprimono un sentito ringraziamento a Baldo Giarraputo, dirigente provinciale del partito, per il particolare interesse dimostrato nell’ascoltare le esigenze del territorio, e all’Onorevole Luca Sammartino per aver creduto nella bontà della richiesta, inserendola tra i progetti finanziabili all’interno del maxiemendamento votato stamattina all’ARS.

“Un ringraziamento particolare va anche all’intero Gruppo Prima l’Italia – Lega Salvini, che ha sempre dimostrato un forte impegno per il nostro territorio,” concludono i consiglieri. “Questo è solo l’inizio di un percorso di miglioramento che proseguirà con nuovi progetti e azioni per Favara.”