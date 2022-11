Favara. Stasera convocazione consiglio comunale, si discuterà del programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 rinviato in precedenza

Il presidente del Consiglio comunale, Miriam Mignemi, con Prot. n. 45493 del 2 novembre 2022 ha convocato per oggi 8 novembre 2022 alle ore 19:30 il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, nella Sala consiliare, sita nei locali di Piazza Cavour. Tra i tredici argomenti all’ORDINE DEL GIORNO, dopo Comunicazioni del Presidente e la Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti, si discuterà tra l’altro del programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 rinviato in precedenza:

Approvazione verbali sedute precedenti previa nomina scrutatori. Verbali n.ri, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 dell’anno 2022;

Approvazione del programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 ed elenco annuale del lavori 2022;

Proposta al Consiglio Comunale per l’istituzione e l’attivazione dei parcheggi rosa;

Proposta integrazione Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 18 del 14/06/2021, avente per oggetto ” Approvazione Regolamento Canone Patrimoniale Unico”;

Approvazione statuto e schema di convenzione per la costituzione del ” Consorzio tra comuni agrigentini per la legalità e lo sviluppo”;

Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n.° 86 del 13/10/2022 avente come oggetto: Variazione di Bilancio in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.° 267 e successive modificazione. Contributo dell’Agenzia per la coesione territoriale per il reclutamento di n° 2 unità di personale non dirigenziale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione Europea e Nazionale per i cicli di programmazione 2014 – 2020 e 2021 – 2027. 1. E.”;

Proposta di revoca della Deliberazione di C.C. n.° 37 del 10/05/2022 e di sostituzione dell’art. 21, comma 1, del regolamento TARI, approvato con Deliberazione di C.C. n.° 57 del 28/10/2022;